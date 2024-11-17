Haberler Yaşam Haberleri 40 TL’ye bağışıklık güçlendiren doğal kalkan: Kış çaylarına ilgi artıyor!
Giriş Tarihi: 17.11.2024 18:24 Son Güncelleme: 17.11.2024 18:56

40 TL’ye bağışıklık güçlendiren doğal kalkan: Kış çaylarına ilgi artıyor!

Havaların soğuması ve salgın hastalıkların artmasıyla birlikte, vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek için doğal yöntemlere yöneliyor. Kış çayları, hem hastalıklardan koruyan hem de vücuda sıcaklık katan özellikleriyle yoğun talep görüyor. Sadece 40 TL’den başlayan fiyatlarla satılan ıhlamur, zencefil, nane-limon ve karışık kış çayları, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

ABBAS ÇAKAR
40 TL’ye bağışıklık güçlendiren doğal kalkan: Kış çaylarına ilgi artıyor!

Kış aylarının yaklaşması ve bir ısınıp bir soğuyan havaların etkisiyle salgın hastalıklar hızla artarken, vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek için doğal çözümlere yöneliyor. Karışık kış çayları, zencefil, ıhlamur ve nane-limon çayları, sadece bir içecek değil, adeta birer sağlık kalkanı olarak tercih ediliyor. 12 yıldır aktarlık yapan Zuhal Korlar, "Kış çayları hem bağışıklığı güçlendirir hem de soğuk havalarda vücuda sıcaklık katar. Hasta olmayı beklemeden, günlük hayatımıza dahil etmeliyiz," diyor.

TERCİH EDİLEN KARIŞIMLAR HANGİLERİ?

Kış çaylarına olan talep, tezgâhlarda yoğunluğu artırırken fiyatlar da karışımın içeriğine göre değişiyor. En çok tercih edilen ıhlamur, zencefil, limon çayı ve nane-limon gibi bitki çaylarının fiyatları 40-50 TL'den başlıyor ve özel karışımlarda farklılık gösteriyor. Özellikle salgın hastalıkların arttığı bu dönemde, birçok kişi hem lezzetli hem de bağışıklık destekleyici bu doğal çaylara yöneliyor.

HASTA OLUNCA DEĞİL, HER ZAMAN İÇİN

Zuhal Korlar, kış çaylarının sadece hastalık dönemlerinde değil, düzenli tüketildiğinde vücuda fayda sağladığını belirtiyor: "Kış aylarında bağışıklık sistemimizi desteklemek çok önemli. Vatandaşlarımız ıhlamur, zencefil, nane-limon gibi bitkisel çayları sıkça tercih ediyor. Ancak bu çaylar sadece kışın değil, yazın da salgın hastalıklardan korunmak için tüketiliyor. İnsanlar salgın sonrası iyileşmekte zorlanıyor ve bu da kış çaylarını dört mevsim vazgeçilmez hale getiriyor."

AKTARDAN ALIN, İNTERNETTEN DEĞİL!

Korlar, internetten alınan bitki çaylarının risklerine de dikkat çekiyor: "Kış çayı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, kişisel ihtiyaca uygun karışımlar hazırlanmasıdır. Bizim gibi aktarlarda, bireye özel karışımlar yapabiliyoruz. Ancak internetten alınan karışımlar böyle bir özen taşımıyor. Doğru bitkiyi doğru şekilde tüketmek çok önemli, aksi halde fayda yerine zarar görebilirsiniz."

KIŞ ÇAYI TÜKETMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemi zayıflıyor ve hastalıklar artıyor. Kış çayları, içerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklığı desteklerken aynı zamanda rahatlatıcı etkisiyle vücudu sakinleştiriyor. Özellikle salgın dönemlerinde iyileşmeyi hızlandırdığı için birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

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40 TL’ye bağışıklık güçlendiren doğal kalkan: Kış çaylarına ilgi artıyor!
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