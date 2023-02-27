400 konteynerlik mahallenin altyapısı tamamlandı

Başkan Yüce, "Depremin yaşandığı ilk günden itibaren afet bölgesindeyiz. Tüm ekiplerimizle seferber olduk. Tüm imkanlarımızı bölgeye aktardık. Bizler onları en iyi anlayanlarız. Bizler deprem yaşamış, deprem sonrasını görmüş ve yeniden ayağa kalkmış bir şehrin insanlarıyız. Bu nedenle depremzede kardeşlerimizi en iyi anlayacak insanlar bizleriz. Biz bu duygularla odak noktamızı afet bölgesine çevirdik. Sadece bizler değil tüm Türkiye burada. Tek yürek olduk. İnşallah bu birliktelikle kısa süre içerisinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.