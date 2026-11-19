KİLİDİN NEYİ KORUDUĞU HALA BİLİNMİYOR

Araştırmacılar, kilidin gemide bulunan sandıklardan birini korumak için kullanılmış olabileceğini düşünüyor. 16. yüzyıla ait bir envanter kaydında gemiden çıkarılan en az üç sandıktan söz ediliyor. Ancak bu sandıkların kilitlerinin kırılmış olduğu ve içlerinde herhangi bir eşya bulunmadığı belirtiliyor.