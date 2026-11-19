400 YILLIK KİLİT 1999 YILINDA BULUNDU
Olayın geçmişi, 1999 yılında Galler'in Margam sahiline uzanıyor. Metal dedektörüyle arama yapan Peter Hughes, sahilde pirinçten yapılmış eski bir şifreli kilit buldu. Dört döner halkadan oluşan kilidin her birinde altı harf bulunuyordu. Bu da kilidin açılması için 1296 farklı kombinasyondan doğru olanın bulunması gerektiği anlamına geliyordu.
ŞİFREYİ ÇÖZMEK İÇİN 20 YIL UĞRAŞTI
Hughes, bulduğu kilidin nasıl açılacağını merak ederek uzun yıllar boyunca farklı harf kombinasyonlarını denedi. Yaklaşık 20 yıl süren çabalarına rağmen doğru şifreyi bulamadı.
Bölgedeki kumların fırtınalar ve kıyı çalışmalarıyla yer değiştirmesi, yıllar içinde gemiye ait çok sayıda eşyanın gün yüzüne çıkmasını sağladı. Madeni paralar, pusulalar ve güllelerin de aralarında bulunduğu tarihi eserler, geminin battığı bölgeden çıkarıldı.
MÜHENDİSLER 1296 OLASILIK ARASINDAN DOĞRU ŞİFREYİ BULDU
Müze yetkilileri, kilidin zarar görmeden açılabilmesi için Cardiff Üniversitesindeki araştırmacılardan yardım istedi. Biyomekanik mühendisleri, nesnenin iç mekanizmasını incelemek amacıyla mikro bilgisayarlı tomografi (mikro-CT) taramasından yararlandı.
Bu teknoloji sayesinde kilidin içindeki mekanizma, herhangi bir fiziksel müdahalede bulunulmadan görüntülendi. Araştırmacılar, döner halkalardaki çentiklerin kilidin içindeki dişlerle nasıl hizalandığını inceleyerek doğru kombinasyonu belirlemeye çalıştı.
Yapılan taramalar sonucunda dört harfli şifrenin ANCE olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar, doğru kombinasyonu kilit üzerinde denediğinde halkaların daha gevşek hareket ettiğini fark etti. İçeride biriken kirlerin temizlenmesinin ardından kilit, 400 yılı aşkın sürenin sonunda ilk kez açıldı.
KİLİDİN NEYİ KORUDUĞU HALA BİLİNMİYOR
Araştırmacılar, kilidin gemide bulunan sandıklardan birini korumak için kullanılmış olabileceğini düşünüyor. 16. yüzyıla ait bir envanter kaydında gemiden çıkarılan en az üç sandıktan söz ediliyor. Ancak bu sandıkların kilitlerinin kırılmış olduğu ve içlerinde herhangi bir eşya bulunmadığı belirtiliyor.
Kilidin üzerindeki ANCE şifresinin ne anlama geldiği ise henüz bilinmiyor. Dört harfin sahibine ait bir isim, özel bir kelime ya da başka bir anlam taşıyıp taşımadığı araştırmacıların yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor.