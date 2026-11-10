400 yıllık gemiden altın hazinesi çıktı! İçindeki değerli parçalar şaşkına çevirdi

30 YILLIK GİZEM SONUNDA ÇÖZÜLDÜ
İngiltere'nin güneyindeki Devon bölgesine bağlı Salcombe açıklarında bulunan tarihi batık, ilk olarak 1995 yılında keşfedildi.
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Yaklaşık 30 yıl boyunca sürdürülen çalışmaların ardından araştırmacılar, geminin kimliğini ortaya çıkardı. Ulusal Arşivlerde bulunan tarihi belgeler, geminin 1633 sonbaharında Fas'tan Hollanda'ya doğru yola çıktığını gösterdi.
ŞİDDETLİ FIRTINAYA YAKALANIP BATMIŞ
Tarihi kayıtlara göre Dom van Keulen, yolculuğu sırasında oldukça sert hava koşullarıyla karşılaştı.
Şiddetli fırtınalar nedeniyle su almaya başlayan gemi, İngiltere'nin güney kıyılarındaki Salcombe açıklarında battı.
Gemide bulunan mürettebatın ise kazadan sağ kurtulduğu belirlendi. Böylece yüzyıllardır denizin altında bulunan geminin nasıl battığına ilişkin önemli ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.
GEMİNİN KARGOSUNDA 9 BİN ALTIN SİKKE VARDI
Araştırmalar, geminin oldukça değerli bir yük taşıdığını ortaya koydu. Dom van Keulen'in kargosunda 9 bin Fas altın sikkesinin yanı sıra başka değerli eşyalar da bulunuyordu.
Geminin batmasının ardından yükün büyük bölümünün kurtarıldığı düşünülüyor. Ancak 400'den fazla altın sikke denizin dibinde kaldı. Bu sikkeler, 1995 yılında yapılan keşif sırasında ortaya çıkarıldı.
ALTIN KÜLÇELER VE DEĞERLİ MÜCEVHERLER DE BULUNDU
Batıkta yalnızca altın sikkelerle karşılaşılmadı. Denizden çıkarılan diğer eserler arasında altın takılar, külçe ve parça halindeki altınlar, kalay bir kase ve kaşık da yer aldı.