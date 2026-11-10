400 yıllık gemiden altın hazinesi çıktı! İçindeki değerli parçalar şaşkına çevirdi

ALTIN KÜLÇELER VE DEĞERLİ MÜCEVHERLER DE BULUNDU

Batıkta yalnızca altın sikkelerle karşılaşılmadı. Denizden çıkarılan diğer eserler arasında altın takılar, külçe ve parça halindeki altınlar, kalay bir kase ve kaşık da yer aldı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör