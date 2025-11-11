402 milyonluk vurgunla ilgili 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, aklama ve tefecilik suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyum atamıştı. Şirket çalışanlarının da suça karıştıkları yönünde yeni bulgulara rastlanılması sonucu Ozan Para soruşturmasına yönelik düzenlenen yeni operasyonda şirket çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, yapılan değerlendirme sonucunda 4 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yapılan araştırmada, toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket hisselerine el konuldu.