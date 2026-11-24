Alınan bilgiye göre, 16-22 Kasım tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. İncelemeler sonucunda, 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

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