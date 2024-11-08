41 ilde göçmen kaçakçılığına darbe: 257 organizatör yakalandı, 59’u tutuklandı

2024 yılı içinde gerçekleştirilen toplam 6 bin 339 göçmen kaçakçılığı operasyonunda ise 3 bin 924 kişi tutuklandı, bin 693'üne adli kontrol kararı verildi.

YERLİKAYA: "İNSAN HAKLARI VE MEDENİYET DEĞERLERİNİ REFERANS ALIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin küresel bir sorun olduğunu vurguladı. Yerlikaya, "Göç yönetiminin her alanında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile sınır dışı süreçlerinde de hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans alıyoruz. İnsan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışanlara asla fırsat vermiyoruz. Operasyonlarımızı ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

41 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince İstanbul, İzmir, Adana, Muğla, Çanakkale, Edirne, Nevşehir, Van, Erzurum, Kocaeli, Konya, Ağrı, Hatay, Kırklareli, Tekirdağ, ve Kilis olmak üzere 41 ilde düzenlenen "KALKAN-28" operasyonlarıyla düzensiz göçmen ve organizatörlere büyük bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına, polis ekiplerine ve Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.