42. Huzur İstanbul uygulaması yapıldı

Uygulamada, halka açık 509 yer denetlenirken 3 iş yeri ile 1 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca 23 bin 515 araç ve 1387 motosiklet kontrol edilirken bunların 1832'si ve 40 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi.