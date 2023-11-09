42. Huzur İstanbul uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamanın birinci aşamasında, dün 20.00-22.00 saatlerinde, 217 noktada 1768 personel, Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot ve polis helikopteriyle sabit yol denetimi yapıldı.
İkinci aşamada ise 1698 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle tamamlanan "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.
Aramalarda 57 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 13 kurusıkı tabanca, 274 fişek, 1276 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 431 sentetik ecza ile uyuşturucu maddelerin satışından sağlandığı tespit edilen 15 bin 995 lira ve 4 dolar ele geçirildi.
Uygulamada, halka açık 509 yer denetlenirken 3 iş yeri ile 1 kişiye idari işlem yapıldı. Ayrıca 23 bin 515 araç ve 1387 motosiklet kontrol edilirken bunların 1832'si ve 40 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi.
Uygulama kapsamında 1 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı, 7 vale de denetlendi. Uygulamada toplam 1 milyon 217 bin 486 lira para cezası kesildi.