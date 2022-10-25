Haberler Yaşam Haberleri 42 Nerenin Plakası? 42 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:38 Son Güncelleme: 25.10.2022 14:38

42 Nerenin Plakası? 42 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 42 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır.

42 Nerenin Plakası? 42 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafikte seyir halindeyken ya da sokakta park halinde duran pek çok taşıtın araç plakası ile karşılaşırız. Türkiye'de plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Zonguldak'a kadar sıralanan illerin plaka kodları 67'de biterken daha sonradan il statüsüne geçen ilçelerin plaka kodları sırayla devam etmiştir. Bu bağlamda plaka kodları merak edilip araştırılıyor. Peki, 42 nerenin plakası? İşte detaylar…

42 PLAKA NERENİN KODU?

42 plaka kodu Kocaeli iline aittir. Konya'ya kayıtlı araçların plaka kodları 42 ile başlar.

40 Nerenin Plakası? 40 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin. Hangi Şehrimize Ait? 41 Nerenin Plakası? 41 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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42 Nerenin Plakası? 42 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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