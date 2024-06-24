43 dereceyi göreceğiz

Türkiye'de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde hava sıcaklığının durumunu SABAH'a açıkladı. Tekin hava tahmininde önümüzdeki hafta boyunca dar alanda yağışların görüleceğini ancak etkili olan meteorolojik parametrenin hava sıcaklığı olacağını belirtti.Tekin sıcaklıkların kaç derece artacağını şöyle açıkladı: "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü bir azalış söz konusu ama hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesini tahmin ediyoruz." Tekin üç büyük kentteki hava sıcaklıklarından ise şöyle bahsetti: "Üç büyük kentte üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık geçecek. Başkente bugün ve yarın 37, Çarşamba 34 derece olacak. İstanbul'da bugün, yarın ve çarşamba 30 ila 32 derece arasında hava sıcaklığı tahmin etmekteyiz. İzmir'de ise üç gün boyunca 35 ila 37 derece arasında olacak."Tekin, "Ege, Güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklığı 40 dereceleri aşacak. Bugün Denizli 43 derece, Aydın 41 derece, Manisa 41, Gaziantep 40, Şanlıurfa 42, Adıyaman 41, Diyarbakır 40, Batman 41 derce olmasını tahmin etmekteyiz. Yarında böyle devam edecek, çarşamba günü biraz azalacak, 40 derecelerin altına düşecek fakat 40 dereceler zorlanacak ve 37-38 dereceler civarında olacak" dedi. Tekin, nem oranından dolayı hissedilen hava sıcaklıklarının 40 derecelere ulaştığını vurgulayıp "Özellikle kıyı kesimlerde nem oranı yüksek. Yüksek hava sıcaklığının yanında özellikle kıyı kesimlerde nem oranı hissedilen sıcaklığı arttırıyor. Bunun için özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ila 16.00 saatleri arasında vatandaşların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tekin dar alanda yağışların olacağını ifade edip "Özellikle Osmaniye, Kars, Hakkâri çevreleri Ağrı ve Iğdır'ın güneyiyle Van'ın doğu Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışları göreceğiz." şeklinde konuştu.