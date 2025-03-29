43 ilin geçiş güzergahında trafik kilit: Bayram yoğunluğu devam ediyor...

9 günlük tatili memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale'deki D200 kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.





Trafik güvenliğini sağlamak için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerini artırdı. Yoğunluğun azaltılması amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Artan araç trafiği zaman zaman kazaları da beraberinde getirdi. Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, M.A. (76) yönetimindeki otomobil su kanalına devrildi. Yaralanan olmazken araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.