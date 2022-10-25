43 Nerenin Plakası? 43 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait

Trafikte seyir halindeyken ya da sokakta park halinde duran pek çok taşıtın araç plakası ile karşılaşırız. Türkiye'de plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Zonguldak'a kadar sıralanan illerin plaka kodları 67'de biterken daha sonradan il statüsüne geçen ilçelerin plaka kodları sırayla devam etmiştir. Bu bağlamda plaka kodları merak edilip araştırılıyor. Peki, 43 nerenin plakası? İşte detaylar…

43 PLAKA NERENİN KODU?

42 plaka kodu Kütahya iline aittir. Kütahya'ya kayıtlı araçların plaka kodları 43 ile başlar.

41 Nerenin Plakası? 41 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?