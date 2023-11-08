43 yıllık eşinin böbreği ile hayata tutundu

Antalya'da, Hamdi Aras (63), lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı ve 43 yıl hayat arkadaşlığı yaptığı eşinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Hamdi Aras'a, 10 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Aras, üç yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde organ nakli sırasına alındı. Hastalığı ilerlemesine rağmen bağış çıkmayınca Aras'ın eşi, hayat arkadaşına böbreğini vermek için gönüllü oldu. Dokular uyumlu çıkınca Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, Sıdıka Aras'ın böbreğinin birini eşine nakletti. Aynı hastane odasında tedavileri süren ve birbirlerine destek olan Aras çifti, organ bekleyen hastaların yaşama tutunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. AA