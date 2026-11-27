KADINI SESİ ELE VERDİ

Bugüne kadar hiç yüz yüze görüşmediği kadını sesinden tanıyan Süleyman, yaşadığı mağduriyet karşısında tepki gösterdi. Tüm birikimini kaybettiğini belirten 70 yaşındaki adam, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle isyan etti.