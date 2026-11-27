ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Süleyman'ın yaşadığı dolandırıcılık olayında yeni gelişme yaşandı. İnternet üzerinden tanıştığı ve kendisinden 41 yaş küçük olduğunu düşündüğü kişiye evini ve arabasını satarak 4,5 milyon TL gönderen Süleyman, para gönderdiği kadının gerçek haliyle karşı karşıya geldi.
KADINI SESİ ELE VERDİ
Bugüne kadar hiç yüz yüze görüşmediği kadını sesinden tanıyan Süleyman, yaşadığı mağduriyet karşısında tepki gösterdi. Tüm birikimini kaybettiğini belirten 70 yaşındaki adam, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle isyan etti.
'KİMSESİZİM' YALANIYLA KANDIRDI
Süleyman, internet üzerinden tanıştığı kişinin kendisini ilk olarak Mine Serin adıyla tanıttığını, daha sonra ise gerçek adının Havva olduğunu söylediğini anlatmıştı. Kimsesiz olduğunu ve borçlarının bulunduğunu öne süren kadına inanan Süleyman, zamanla maddi yardımda bulunmaya başladı.
4,5 MİLYON TL DOLANDIRILDI
Başlangıçta küçük miktarlarda para gönderen Süleyman, taleplerin giderek artması üzerine evini ve arabasını sattı. Hiç yüz yüze görüşmediği kişiye toplam 4,5 milyon TL gönderdiğini söyleyen 70 yaşındaki adam, tüm birikimini kaybedince yardım talebiyle Esra Erol'da programına başvurdu.