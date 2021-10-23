450 milyonluk kripto para vurgunu! Aralarında ünlü isimler de var....

ŞİRKET TEMSİLCİLERİ VE ŞİRKET SAHİBİ BABA-KIZ GÖZALTINA ALINDI

12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı B.Ş, şirketin yasal sahibi ve aynı zamanda Başak Şentürk'ün babası olan Zekai Şentürk, Trabzon temsilcisi oldukları iddia edilen S.Ö. ile E.Y, İstanbul temsilcisi A.B, Ankara temsilcisi Ç.E., İzmir temsilcisi C.U., Gaziantep temsilcisi B.K., Kocaeli temsilcisi M.A., Çorlu temsilcisi M.Ç, şirketin bilgisayar uzmanı M.A, bir oyun şirketinin sahibi olduğu öğrenilen Ç.C., bir inşaat şirketinin sahibi C.K., bir cep telefonu operatörü şirketinde Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak çalışan D.K., özel harekat polisi oldukları öğrenilen R.C.D. ve A.D. ile O.Y. ve Y.M. yakalanarak gözaltına alındılar.

BABA-KIZ TUTUKLANDI

Polis tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişi, sağlık kontrollerinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.K, M.A, M.Ç, M.A, Ç.C, C.K, D.K. ve C.U. hakkında Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği adli kontrol kararı verdi. Savcılık, şüphelilerden B.Ş, Z.Ş. S.Ö, E.Y, R.C.D, A.D, A.B. ve Ç.E. hakkında TCK' nin 158/1-h kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebinde bulunarak nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, şirketin kurucusu Zekai Şentürk ile şirketin yönetim kurulu başkanı olan kızı Başak Şentürk "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklayarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderdi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek serbest bıraktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ÇALIŞTIĞI BANKADAN ZİMMETİNE PARA GEÇİRMİŞ

Öte yandan kripto vurgunun detayları ortaya çıktı. Şirket yöneticisi Başak Şentürk Trabzon'daki bir bankada çalışırken müşterilerinin hesaplarını boşaltıp, zimmetine para geçirdi iddiasıyla bankadan ayrılmış, sonra ise "Saadet Zinciri" adı altında şirket kurduğu öğrenildi. Başak Şentürk, Trabzon'dan Ankara'ya giderken polis ekiplerince yakalandı. Müşterilere aylık yüzde 15 ila 20 kar vaadiyle para toplayan Şentürk, yeni müşteri getirenlere yüzde 3 komisyon vermiş. İlk birkaç ay müşterilerine para veren Başak Şentürk, sonra ödemeleri durdurdu. Şentürk, Trabzon Ankara İstanbul İzmir Antalya Gaziantep Kocaeli Tekirdağ Mardin olmak üzere 9 ilde şube kurdu.

Başak Şentürk kurduğu şirkette parasını isteyen bir kişiyi diğer bir çalışanına zehir bulup öldürmesi için talimat verdiği öğrenildi. Topladıkları paraları aklamak için bir bilgisayar oyun şirketini 60 milyon lira satın almış gibi gösterip sonra vazgeçtik diyerek çekleri piyasaya sürdükleri öğrenildi. Kripto şirkete ise para verenler arasında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler, ve adliye çalışanları olduğu öğrenildi.