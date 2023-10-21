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Giriş Tarihi: 22.10.2023

454 fabrika işçisi yemekten zehirlendi

Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan 454 kişi yedikleri peynirli makarna ve kıymalı patates yemeği sonrası zehirlendi

Mehmet Ali ERBAŞ
454 fabrika işçisi yemekten zehirlendi
Manisa'da, işyerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firmasından kaynaklı 454 kişi besin zehirlenmesi yaşadı. Öğle yemeğinde peynirli makarna ve kıymalı patates yemeği yedikleri öğrenilen işçiler kusma ve ishal şikâyetiyle hastanelere başvurdu. 321 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gıda numunesi alındığı belirtildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eşi Fatma Keskin'i (47) hastaneye getiren Mehmet Ali Keskin, "Ben de çalışıyordum. Eşim beni aradı saat 16.30 gibi, 'Gel beni duraktan al, eve gidecek halim yok' dedi. Gidip duraktan aldıktan sonra eve götürdüm. Evde yatıyordu, ateş bastı. Hemen hastaneye götürdüm. Peynirli makarna yemişler, kıymalı bir yemek yemişler. Şu an durumu iyi" dedi. Öte yandan, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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454 fabrika işçisi yemekten zehirlendi
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