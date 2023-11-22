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Giriş Tarihi: 23.11.2023

46 memura rüşvet operasyonu

İstanbul’da evrakları eksik olan kamyonların, rüşvet karşılığında geçişine izin verdikleri öne sürülen trafik polislerine yönelik düzenlenen operasyonda 46 polis gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
46 memura rüşvet operasyonu
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yüksek tonajlı hafriyat kamyonlarının, evrakları eksik olmasına rağmen denetimlerde idare edildiği yönünde gelen rüşvet ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar kapsamında 46 polis memuru ile 62 sivilin rüşvet olayına karıştığı tespit edildi.
Yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım 2023'te düzenlenen operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan 59 sivilin tamamı adli kontrol şartıyla serbest kalırken operasyonun ikinci aşaması için düğmeye basıldı. 21 Kasım'da düzenlenen operasyonda 46 polis memuru gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla açığa alınan 46 polisin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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46 memura rüşvet operasyonu
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