4,6 milyon kadın KADES’e güvendi

İçişleri Bakanlığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildi. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan uygulamadan ulaşabiliyor. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal mağazalardan indirebileceği KADES ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru oldukları acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği uygulama 2018 yılında hizmete girdi.

4,6 MİLYON KADIN KADES İNDİRDİ

KADES uygulaması Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, Rusça ile 2022 yılında eklenen İspanyolca, Almanca, Özbekçe, Kırgızca ve Kürtçe olmak üzere 11 dil seçeneğinde hizmet vermeye başladı. Uygulamayı; 4 Milyon 626 bin 633 kişi indirdi, bugüne kadar toplam 592 bin 581 kişi ihbarda bulundu. İtalya'da gerçekleştirilen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, KADES uygulaması ödüle layık görüldü. Ayrıca Fransa ve Belçika da uygulamayı örnek aldı.

766 KİŞİ ELEKTRONİK KELEPÇELİ

İçişleri Bakanlığı, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için şiddet uygulayanı 7/24 kesintisiz takip etmek amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) Elektronik İzleme Merkezi oluşturdu. Elektronik İzleme Merkezinin kapasitesi 1000'den 1500'e, anlık izleme yapılan ünite sayısı ise; 12'den 24'e çıkarıldı. Elektronik İzleme Merkezinde 766 kişiye kelepçe takılarak aktif olarak takip edilirken, takibi sona eren 2 bin 72 kişi ile birlikte toplam takip edilen veya edilmiş kişi sayısı ise 2 bin 838 olarak kayıtlara geçti. Elektronik kelepçe takmakla yükümlü kişi, şiddete maruz kalma ihtimali olan kişiye mahkeme kararının belirttiği mesafeden fazla yaklaşırsa merkeze GPS üzerinden uyarı sinyali düşüyor. Uyarı doğrultusunda, izleme personeli eş zamanlı olarak hem yükümlüyü hem de mağduru arıyor ve bulunduğu koordinattan ayrılmasını istiyor. Yükümlünün, harekete devam etmesi ihtimali göz önüne alınarak mağdurla da irtibat kuruluyor ve kendini güvenli bölgeye alması, koruması için bir ekip gönderileceği söyleniyor. Yükümlü hareketine devam ederse kolluk personeli tarafından müdahale ediliyor ve hakkında gerekli işlemler başlatılıyor.

KADINI KORUMAYA YÖNELİK ADIMLAR

Kadın konukevlerinin sayılarının arttırılmasının amacıyla "Belediye Kadın Konukevleri" konulu genelge 81 İl Valiliği ve 215 Belediyeye gönderildi. İZDES (İzleme Değerlendirme Sistemi) kurumlar programı kapsamında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusunda İçişleri Bakanlığı taşra birimlerine Vali Mülkiye Başmüfettişlerinin başkanlığında oluşturulan 20 heyet tarafından Ekim ayı boyunca 81 İlde çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Erkek odaklı yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, "KADINA EL KAL-KA-MAZ" kampanyasıyla 6 milyon bini aşkın erkeğe ulaşıldı, 100 binden fazla afiş ve pankart asıldı, 2 milyon broşür dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı birimleri, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gizlilik kararlarının daha etkin uygulanmasına yönelik tedbirler alındı.