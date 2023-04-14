Haberler Yaşam Haberleri 46 yıllık binanın kolonları patladı! Bahçelievler'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
Giriş Tarihi: 14.4.2023 08:38 Son Güncelleme: 14.4.2023 08:40

46 yıllık binanın kolonları patladı! Bahçelievler'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Bahçelievler'de kolonları patladıktan sonra çökme riski nedeniyle boşaltılan binada yapılan incelemelerde, binanın 3 milimetre kaydığı tespit edilirken, yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

ERKAN KIZMAZ ERKAN KIZMAZ
46 yıllık binanın kolonları patladı! Bahçelievler’de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Olay yerine belediye, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken çökme riski nedeniyle bina boşaltıldı. Boşaltılan binada, hassas ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerde binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edildi.

"KOLONDA PATLAMA GÖRÜLDÜ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1977 yapımı 5 katlı binada 12 daire ve 5 dükkan olduğunu belirterek, "Bu binayı boşalttık. Sesler geliyor. Kolonda patlama gördü teknik ekibimiz. Yanındaki iki bitişik binayı da boşalttık. Onlarda bir hasar yok. Şu anda tedbirleri aldık. Evlerde kimse yok. Ses ölçümü, röntgen çekimi, hassas olarak kolonlarda, binada kayma var mı diye ölçüm aletini getirdik. Ona bir saat içerisinde karar verilecek. Eğer yıkılması gerekiyorsa bu akşam, makinelerimiz geliyor, yıktıracağız. Eğer müsaitse, devam edebilirse yarın yıkacağız. Diğer binalardan da karot alacağız." dedi.

YARIN SABAH YIKILACAK

Yapılan ölçümlerde 3 milimetre kaydığı tespit edilen binanın, belediye ekipleri tarafından yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

ERKAN KIZMAZ/SABAH.COM.TR

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46 yıllık binanın kolonları patladı! Bahçelievler'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
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