47 yaşındaki Cesur Öztekneci’nin organları 5 kişiye hayat verecek

Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirerek Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan 47 yaşındaki Cesur Öztekneci geçtiğimiz Salı gecesi beyin ölümü gerçekleşti. Yurt dışında okuyan oğlu Enes Öztekneci Bartın'a gelerek babasının organlarını bağışladı. Cesur Öztekneci'nin kalbi, 2 böbreği, karaciğeri ve korneası Bartın Devlet Hastanesinde gece yarısı gerçekleşen operasyonun ardından bağış bekleyen hastalara umut olmak için yola çıkarıldı. Öztekneci'nin organları Saltukova Havaalanından kalkış yapan askeri uçakla; Ankara, İstanbul ve Antalya şehirlerine organ nakillerinin yapılacağı hastanelere ulaştırıldı.

Aldığı kararın zor ama doğru bir karar olduğunu ifade eden Enes Öztekneci "Babam 47 yaşındaydı. Bir hafta önce beyin kanaması geçirdi. Ben yurtdışındaydım. Haberi alır almaz döndüm. Babamın beyin ölümü gerçekleştiğinde organlarının bağışlanması noktasında düşünecek pek bir şey yoktu. Hayır, dua, öbür dünyada en azından dualarla, başka bedende canlarla böyle bu şekilde yaşamasını istedim. Evet zor bir karar ama doğru kararı aldığımı düşünüyorum. Yani babam tekti şimdi 5 oldu" dedi.

Cesur Öztekneci Bartın Arıt Aydınlar köyünde toprağa verildi.