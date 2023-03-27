49 gün sonra dersbaşı

Asrın deprem felaketinden en fazla etkilenen Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta eğitim kademeli olarak başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Malatya ilimizde; Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman ilimizde; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerimizde, Kahramanmaraş ilimizde; Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde, Hatay ilimizde; Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretim başladı. Eğitim-öğretimi sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştiriyoruz. Şu an itibarıyla bölgelerimizde 1793 prefabrik ve çadır okullarda eğitim devam ediyor" dedi. Hatay'da eğitim-öğretimin başlaması dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu'nda tören düzenlendi. Adıyaman'da Kâhta Hürriyet İlköğretim Okulu'nda yapılan törenin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.