Haberler Yaşam Haberleri 49 gün sonra dersbaşı
Giriş Tarihi: 28.3.2023

49 gün sonra dersbaşı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
49 gün sonra dersbaşı
Asrın deprem felaketinden en fazla etkilenen Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta eğitim kademeli olarak başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Malatya ilimizde; Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman ilimizde; Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerimizde, Kahramanmaraş ilimizde; Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde, Hatay ilimizde; Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretim başladı. Eğitim-öğretimi sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştiriyoruz. Şu an itibarıyla bölgelerimizde 1793 prefabrik ve çadır okullarda eğitim devam ediyor" dedi. Hatay'da eğitim-öğretimin başlaması dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu'nda tören düzenlendi. Adıyaman'da Kâhta Hürriyet İlköğretim Okulu'nda yapılan törenin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

3 bin şubeli ayakkabı devi battı
SON DAKİKA | Bombacı terörist HDP binasında çıktı! Nefes kesen operasyon: İşte yakalanma anı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim"
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı
Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
49 gün sonra dersbaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA