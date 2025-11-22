5 ilde change çetesine operasyon: 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, 26 şüphelinin yakalanması için Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarından gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, 20 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk kararı verdi. Mahkeme, 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti; diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari konumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.