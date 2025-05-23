5 ilde FETÖ operasyonu: Emniyet personelleri gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyona imza attı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde itirafçı beyanları, garson fişlemeleri olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan, Bankasya hesabı olan ve özellikle FYO (FAKÜLTE YÜKSEKOKULU) döneminde Emniyet Mahrem Yapılanmasında bulunan şahılarla irtibatlı oldukları yönünde tespitler bulanan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 EMNİYET PERSONELİ GÖZALTINDA

Bu sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bunların 6'si aktif olarak Emniyet personeli, 1'i ihraç edilmiş, 2'si de okul döneminde ilişiği kesilen.