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Giriş Tarihi: 15.6.2024

5 kaçak maden ocağı imha edildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
5 kaçak maden ocağı imha edildi
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak maden ocaklarıyla ilgili operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Ekkipler tarafından Kilimli'de 3'ü sahipsiz ve 2'si sahipli olmak üzere toplam 5 kaçak maden ocağı tespit edildi. Maden ocaklarında, 1 adet vinç, 1 adet el arabası, 2 adet vagon, 80 metre ray, 25 ton kömür ele geçirildi. Maden ocaklarının TTK ekiplerince imhası yapılırken, kaçak ocaklar orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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5 kaçak maden ocağı imha edildi
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