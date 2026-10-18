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Giriş Tarihi: 18.10.2026 11:38

5 kişilik ailenin evine el yapımı patlayıcı atıldı

Adana’da müstakil bir ev, motosikletli iki şüpheli tarafından el yapımı patlayıcıyla hedef alındı. Evde 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
5 kişilik ailenin evine el yapımı patlayıcı atıldı
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Ayçiçeği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz iki kişi, Ali Taş'a ait tek katlı müstakil evin kapısına el yapımı patlayıcı attı. Patlamanın etkisiyle evin girişinde ve yapıda hasar oluştu. Olay sırasında evde 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu öğrenilirken, patlamada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, motosikletle olay yerine geldikleri belirtilen iki şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ADANA
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5 kişilik ailenin evine el yapımı patlayıcı atıldı
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