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Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:20

5 kişilik aileyi katleden 72 yaşındaki adam mahkemeye sevk edildi

Ankara’nin Sincan ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı 5 kişilik aileyi katleden 72 yaşındaki T.Ü., ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
5 kişilik aileyi katleden 72 yaşındaki adam mahkemeye sevk edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde 72 yaşındaki T.Ü., gürültü nedeniyle komşuları ile tartışmaya başladı. Bu sırada yanına pompalı tüfeğini alan T.Ü., babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T.'ye (11) kurşun yağdırdı. Bina sakinleri silah sesleri üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk müdahalede B.T., H.T., M.T. ve C.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne S.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.T. de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. T.Ü.'nün işlediği katliamdan yalnızca ailenin 3 yaşındaki otizmli çocukları sağ kurtuldu.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Sincan Batı Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren T.Ü., 'Çocuğa ve kadına yönelik kasten öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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5 kişilik aileyi katleden 72 yaşındaki adam mahkemeye sevk edildi
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