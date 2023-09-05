5 milyar liralık siber dolandırıcılık baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik şebekeyi çökertti. Yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İdol Forex adlı sözde yatırım şirketi adına yüksek kâr vaadiyle reklam vererek vatandaşları ağına düşüren şebekenin, elde ettiği parayla önce altın aldığı, bu altını 10 paravan şirket üzerinden nakde çevirerek izini kaybetmeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nda "İdol Forex" adlı şirketin hesap hareketlerinin 5 milyar lira olduğu da belirlendi.