Haberler Yaşam Haberleri 5 milyar liralık siber dolandırıcılık baskını
Giriş Tarihi: 5.9.2023

5 milyar liralık siber dolandırıcılık baskını

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
5 milyar liralık siber dolandırıcılık baskını
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik şebekeyi çökertti. Yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İdol Forex adlı sözde yatırım şirketi adına yüksek kâr vaadiyle reklam vererek vatandaşları ağına düşüren şebekenin, elde ettiği parayla önce altın aldığı, bu altını 10 paravan şirket üzerinden nakde çevirerek izini kaybetmeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nda "İdol Forex" adlı şirketin hesap hareketlerinin 5 milyar lira olduğu da belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: Memleketi Allah korumuş, bakanları bile oluşturamazdık
Son dakika: Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Yeni öneri paketi hazırladık
Korna tartışmasında kan aktı: Torunu yaşındaki genci vurdu
İYİ Parti'den 'CHP ile yerel seçim görüşmesi' iddialarına jet yanıt: Külliyen yalan
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Son dakika: Davinson Sanchez resmen Galatasaray'da! Yıldız ismin maliyeti belli oldu.
Son Dakika: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi! İşte Sümer Ezgü’nün son sağlık durumu!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
5 milyar liralık siber dolandırıcılık baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA