Olay, 31 Temmuz 2026'da Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikamete giren şüpheli, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin binaya girdiği sırada güvenlik kamerasını fark ederek yüzünü gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

44 SUÇ KAYDI, 2 ARANMASI ÇIKTI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen G.U. (44) isimli kadın şüphelinin kimliği tespit edildi. Hakkında 44 suç kaydı ve 2 aranma kararı bulunduğu belirlenen şüpheli, Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.