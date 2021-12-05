5 organ nakili Refiye’den acı haber: Yüreğimiz yandı

2013’te Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi için ABD’ye gönderilen Gardner Sendromlu Refiye Yılmaz, yıllardır hastalığa karşı verdiği amansız mücadeleyi önceki gün kaybetti
Sağlık Bakanlığı tarafından 2013'te tedavisi için ABD'ye gönderilen ve burada 5 organı birden değiştirilerek adeta yeniden doğan Refiye Yılmaz (32) hayatını kaybetti. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Refiye'nin ölümü ailesini ve sağlık çalışanlarını çalışanlarını yasa boğdu. Tekirdağlı Refiye, bağırsakta milyonda bir görülen Gardner Sendromu hastasıydı. İç organlarını tümör sarmıştı. Bebek mamasıyla besleniyordu. Tedavi için ABD'ye gitmesi gerekiyordu. Adına kampanyalar düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, Refiye'nin durumundan haberdar olunca 14 Nisan 2013'te onu ABD'ye gönderdi. Refiye beyin ölümü gerçekleşen bir gencin organları sayesinde hayata tutundu. Prof. Dr. Akın Tekin liderliğindeki ekip, Miami Jackson Memorial Hastanesi'nde Refiye'ye mide, pankreas, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsak nakli gerçekleştirdi. Nakiller bir hafta sürdü. 3 ayrı operasyonla 5 organın nakli tamamlanmış oldu. Refiye, uzun süre her ay İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kontrolden geçirildi ve veriler ABD'ye gönderildi. Refiye, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde süren tedavisi sırasında önceki gün yaşamını yitirdi. Refiye Yılmaz'ın cenazesi, önce Malkara'ya bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Naaş kılınan cenaze namazının ardından Elmalı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar ile Yılmaz'ın yakınları katıldı. Refiye Yılmaz, SABAH'a verdiği röportada "Organlarım değiştikten sonra yepyeni bir insan oldum. Ölüyordum. Hayat be
'ÇOK MÜCADELE ETTİ' TEKIRDAĞ İl SağlıkMüdürü Dr. Ali CengizKalkan: Üzgünüz. Çokmücadele etti. Organnakli sonrası kullanılanilaçlar bağışıklık sisteminide düşürebiliyor. Baba MustafaYılmaz: Yaşam doluydu.1.5 ay önce bağırsakoperayonu geçirdi.Sonrasında enfeksyinuarttı. Büyük hayatmücadelemizbitti.
ERDOĞAN'A SEVGİSİ BÜYÜKTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde SABAH'a konuşan Refiye Yılmaz, 15 Temmuz darbe gecesini Çapa'da hastanede yaşadığını söyleyerek "Erdoğan'a o geceki dik duruşuyla bir kez daha hayran oldum. Erdoğan benim için 'güven, sevgi, dik duruş ve kurtarıcı demek' sözleriyle Erdoğan'a olan sevgisini ifade etmişti.nim için bitiyordu. "Organlar bulundu" haberi gelince anneme sarıldım. Mucizeydi bu. Bana verilen ikinci hayattı. Uzun bir süre aynada yüzümü göremedim. Ama iki ay sonra yeniden doğmuştum. Hayata bakışınız değişiyor. Her şeyi, herkesi seviyorsunuz. Umut yanı başınızda. Organ bağışı çok önemli. Ben de onları bağışlayacağım" demişti.