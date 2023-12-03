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Giriş Tarihi: 3.12.2023 12:02 Son Güncelleme: 3.12.2023 12:57

5 tür uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar

İstanbul’da beş uyuşturucu madde satıcısı, beş farklı türde uyuşturucu maddeyle Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
5 tür uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. N.K., E.T., Y.E.Y., M.E. ve B.Ç. isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 147 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir adet kök Esrar maddesi, 95 uyuşturucu hap, 55.91 gram Metamfetamin maddesi, 4.8 gram Kokain maddesi, bir ruhsatsız tabanca, sekiz mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 370 lira nakit para ele geçirildi.

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5 tür uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar
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