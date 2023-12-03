5 tür uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. N.K., E.T., Y.E.Y., M.E. ve B.Ç. isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 147 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir adet kök Esrar maddesi, 95 uyuşturucu hap, 55.91 gram Metamfetamin maddesi, 4.8 gram Kokain maddesi, bir ruhsatsız tabanca, sekiz mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 370 lira nakit para ele geçirildi.