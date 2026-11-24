Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde 21 Kasım'da iddiaya göre, bir şahıs, evden ekmek almaya giden 2 kız çocuğu takip etmeye başlamış, abla kardeşini apartman girişinde bırakarak çöp atmaya giderken, adam ise takip ettiği çocuğun yanına gelmişti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şahıs ise 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmuştu.