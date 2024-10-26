5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı

Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Kente gelen turistler 5 yıldızlı otellerde, villa ve butik otellerde tatilin keyfini sürüyor.Son günlerde kentteki turizm tesislerinin bir kısmı başta olmak üzere, hastanelerde tahtakurusu şikâyetleri gelmeye başladı. Tahtakuruların Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile taşıdıkları tahtakurusu yumurtalarından kaynaklandığı tespit edildi.Otel odalarında özellikle yatakların başlık kısımlarında, baza altlarında, kıyafet dolaplarında tahtakurusu ve yumurtalarına rastlandı. Günlerce süren ilaçlama sonrası tahtakurularından arındırılan odalarda, birkaç hafta sonra yeniden aynı sorunla karşılaşıldı. Şikâyetlerin artması ile aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu tesislerde, geniş çaplı ilaçlama yapıldığı öğrenildi.Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, tahtakurusu yumurtalarının, birkaç gün içerisinde kan emici böcekler haline dönüştüğünü anlatarak "Tahtakurusuyla mücadele ne yazık ki zor. Bir defa ilaçlamayla çözülecek bir sorun değil. İnsanların tedbirli davranması lazım" dedi. Otellere gidince ilk olarak odanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çetin, "O ülkelerden gelen turistlerden bulaş söz konusu. Avrupa'dan gelen bir turist valizinin kenarında tahtakurusu yumurtaları getirebiliyor. Otelde odaya girince de yumurtalar açılabiliyor" diye konuştu. DHA