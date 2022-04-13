50 lirayı en az 75 bin TL’den satışa sundu

Rize'de bulunan bir restoranda çalışan İslam Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinden sonra parada bir gariplik olduğunu sezdi. Parayı dikkatlice inceleyen Sancaktutan sonunda paradaki hatayı buldu.
Genç çalışan, 50 TL'nin '0' rakamının olmadığını fark etti. Basım hatası barındırdığı için diğer paralardan farklı olan para, koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Daha önce teklif alan Sancaktutan, fiyatın az olması sebebiyle satmayı kabul etmediğini anlattı. Şimdilik parayı satmak istemeyen Sancaktutan, daha önce gördüğü haberde aynı şekilde ki hatalı paranın 75 bin TL'den satıldığını söyledi. Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında satmayacağını belirten İslam Sancaktutan, 75 bin TL'den yüksek tekliflerin değerlendirilebileceğini kaydetti.
BİZİM İÇİN İLGİNÇ BİR ANI
İki gün önce olayı yaşadıklarını kaydeden İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını farkettim. Sahte mi diye kontrol ettim. Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm. Bu konuda biraz araştırma yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz. En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şu an" dedi.