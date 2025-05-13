Mersin’de 50 milyon TL’lik change operasyonu: 15 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlık şebekesinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüpheliyi belirledi. Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda 1'i yurt dışından çalıntı olmak üzere piyasa değeri 50 milyon lira olan 22 araç, ayrıca şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda, 2 parçalanmış araç, 4 change araca ait motor bloğu, şase numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şase numaralarını, ağır hasarlı araçların şase numaralarıyla değiştiren şüpheliler, tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlarından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.