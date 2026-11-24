Lay's Auctioneers adlı müzayede evinin sahibi David Lay, kutuyu ilk açtığında en üstte sadece sıradan gümüş madeni paralar gördü. Ancak elini kutunun daha derinlerine daldırdığında, gümüşlerin altına ustaca gizlenmiş parıltılı bir servetle karşılaştı.
• 41 Adet Güney Afrika Krugerrand Sikkesi: Her biri 22 ayar ve tam 33,93 gram ağırlığında.
• 21 Adet İngiliz Altın Sovereign (Kraliyet) Parası.
• Altınların satın alım faturaları ve o döneme ait bir cep harçlığı rehberi.
Kutunun içinden çıkan faturalar incelendiğinde, kadının merhum eşinin bu yatırımı 1975 yılında yaptığı anlaşıldı. O dönem İngiltere ekonomisi büyük bir durgunluktan geçiyor, enflasyon rekor kırıyor ve borsadaki çöküş insanları korkutuyordu.
Merhum eş, o günün parasıyla tanesine sadece 70 ila 80 sterlin ödeyerek bu altınları satın almıştı. Bankalara veya borsaya güvenmediği için de yatırımıyla ilgili eşi dahil hiç kimseye tek bir kelime bile etmemiş, paraları bir bisküvi kutusuna koyup bahçe kulübesine saklamıştı.
Aradan geçen 50 yılın ardından, altın fiyatlarının küresel piyasalarda astronomik seviyelere ulaşmasıyla bu gizli yatırım adeta bir servete dönüştü.
Lay's Auctioneers tarafından düzenlenen açık artırmada koleksiyoncular adeta birbirleriyle yarıştı.
Büyük bir gizlilikle saklanan Güney Afrika Krugerrand altınları tek başına 100.000 sterline alıcı bulurken, İngiliz altın paraları ise 13.000 sterline satıldı. Toplamda 113.000 sterlinin (yaklaşık 7 milyon 500 bin TL) üzerindeki bu kazanç, evini boşaltan kadına teslim edildi.
Müzayedeci David Lay, durumu şu sözlerle özetledi: