YILLARCA BAHÇEDEKİ KULÜBEDE SAKLAMIŞ

Merhum eş, o günün parasıyla tanesine sadece 70 ila 80 sterlin ödeyerek bu altınları satın almıştı. Bankalara veya borsaya güvenmediği için de yatırımıyla ilgili eşi dahil hiç kimseye tek bir kelime bile etmemiş, paraları bir bisküvi kutusuna koyup bahçe kulübesine saklamıştı.