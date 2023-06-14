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Giriş Tarihi: 15.6.2023

50 yıllık teleferik hayali gerçek oluyor

ABBAS ÇAKAR
50 yıllık teleferik hayali gerçek oluyor
KOCAELİ'NDE 50 yıllık bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Kartepe Teleferik Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kocaelilerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samandağları'nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferik Projesi'nde, devam eden çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın'a Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da eşlik etti. Vatandaşla buluşmasına az bir zaman kalan projeyle ilgili Başkan Büyükakın, "Kocaeli'ne inanılmaz bir turizm destinasyonu kazandırıyoruz" dedi.

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50 yıllık teleferik hayali gerçek oluyor
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