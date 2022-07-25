500 Kalori Kaç Gram? 500 Kalori Kaç Gr Yağ Yakar, Kaç Kilo?

500 kalori kaç gr sorusunun yanıtından önce, kalori nedir diye sormak gerekir. Kalori, tüketilen besinler sayesinde sağlanan enerjiyi temsil eder. Bir erkek ve bir kadın için günlük aktiviteye bağlı olarak kalori ihtiyacı da değişir. Pek çok insan, yiyeceklerde kaç kalori var, en az kalorili yiyecekler nelerdir veya 500 kalori kaç gram diye merak eder. İnsan bedeninin sağlıklı bir biçimde çalışması, düşünmesi ve hareket etmesi için her saniye enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerjiyi, besinler aracılığıyla aldığı kalorilerde bulur. Kalori, bir enerji ölçüm birimidir. Tüketilen yemeklerde ve içeceklerde, hayati fonksiyonların yerine getirilmesi için yeterli miktarda kalori bulunur. Fakat sınırı aşmak aşırı kilo almaya neden olur. İşte 500 kcal kaç gr sorusunun cevabı…

Kalori Hesabına Göre 500 Kcal Kaç Gr?

Günlük kalori ihtiyacı cinsiyet, yaş, fiziksel durum, hareketlilik, sarf edilen efor ve genel duruma göre değişkenlik gösterir. Bir kişinin ihtiyaç duyduğu kalori ihtiyacını bilmesi, kilo verme sürecinin ve diyetinin başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Kişinin kalori alımını kontrol altında tutması, var olan kilonun korunmasını veya yakmayı kolaylaştırır. 500 kalori kaç gr eder diye merak edenler, 64,79891 gram olduğunu ve 0.2 ile 0.9 arasında kilo verdirdiğini bilmelidir.

Kadınların ve Erkeklerin Günlük Kalori İhtiyacı Kaçtır?

Bu tamamen söz konusu kişinin günlük faaliyetine bağlıdır.

Bir kadın günde 30 dakikadan daha az fiziksel faaliyet gösteriyorsa, yani düşük aktiviteye sahip ise günlük gereksinimi yaklaşık olarak 1.800 kaloridir. Erkek için ise bu rakam 2100 kaloridir.

Her gün en az 30 dakikalık bir spor yapıyorsa, ihtiyacı 2000 kaloridir. Aynı sürede spor yapan erkek ise en az 2500-2700 kalori almalıdır.

Bir kadının spor yapma süresi gün içinde 1 saatten fazla ise 2400 ila 2800 kaloridir. Erkek ise 3000 ila 3500 kaloriye ihtiyaç duyar.

Hamilelik söz konusu ise günlük gereksinim tüm gebelik süresince 1.800- 2.500 kalori arasıdır.

Kalori hesabını en doğru yapacak kişi diyetisyendir. Hesaplama yapılırken kişinin boy ve kilo oranı göz önüne alınır. Bundan dolayı, kalori hesaplamak için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.