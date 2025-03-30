500 yıllık semtte bayram geleneği: Bayram namazı sonrası birlik beraberlik kutlaması

İstanbul'un tarihi semtlerinden Anadolu Kavağı'nda asırlardır süren bayram geleneği bu sabah bir kez daha yaşatıldı. 432 yıllık Midillili Ali Reis Camii'nde Ramazan Bayramını kılan cemaat, dualar ettikten sonra cami dışına çıkarak bayramlaştı. Metrelerce uzunluktaki kuyrukta selamlaşıp bayramlaşan semt sakinleri birlik ve beraberlik temennilerinde bulundu. Büyüklerin ellerinden öpüldü, küçüklere harçlıklar verildi.

Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Kavağı Mahallesinin Muhtarı Serkan Çağlar, "Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Başta komşularımızın olmak üzere tüm ülkemizin ve İslam aleminin mübarek bayramını kutluyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah." dedi.

Anadolu Kavağı, Cenevizliler döneminde inşa edilen Yoros Kalesi, balık restoranları, eşsiz Boğaz manzarası ve doğal güzellikleri ile İstanbul'da turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.