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Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:35

523 kaçak göçmen gözaltına alındı

İstanbul’da yapılan denetimlerde 523 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
523 kaçak göçmen gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul genelinde düzensiz kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı.

İstanbul Boğazı'nda denetlenen 16 teknede yabancı uyruklu 810 kişi kontrolden geçirildi.

Denetim ve kontrollere ilçe emniyet müdürlükleri de katıldı. Toplam 523 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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523 kaçak göçmen gözaltına alındı
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