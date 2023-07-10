523 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video
İstanbul’da yapılan denetimlerde 523 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı.
İstanbul Boğazı'nda denetlenen 16 teknede yabancı uyruklu 810 kişi kontrolden geçirildi.
Denetim ve kontrollere ilçe emniyet müdürlükleri de katıldı. Toplam 523 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan düzensiz kaçak göçmenler yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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