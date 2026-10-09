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Giriş Tarihi: 09.10.2026 15:42

54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon: 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince kaçakçılık suçlarına yönelik 54 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon: 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda; 19 bin 396 litre akaryakıt, 180 bin 187 paket sigara, 37 bin 819 litre alkollü içki ve 2 milyon 698 bin 970 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

"OPERASYONLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon: 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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