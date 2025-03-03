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Giriş Tarihi: 3.3.2025 09:48 Son Güncelleme: 3.3.2025 09:56

54 ilde tefeci ve dolandırıcı operasyonu: 123 kişi tutuklandı

54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 'Hücre-15' operasyonları düzenlendi. Operasyonda yakalanan 334 şüpheliden, 123'ü tutuklandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
54 ilde tefeci ve dolandırıcı operasyonu: 123 kişi tutuklandı

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde toplam 54 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 'Hücre-15' operasyonları düzenlendi.

123'Ü TUTUKLANDI

Operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı, 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 123'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında; 'Tefecilik, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyona ilişkin, "Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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54 ilde tefeci ve dolandırıcı operasyonu: 123 kişi tutuklandı
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