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Giriş Tarihi: 12.10.2026 00:38

55 yaşındaki şahıs banyoda ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kadının eşinin banyodan çıkmadığı ve yanıt alamadığını bildirmesi üzerine adrese giden ekipler, kilitli olan kapıyı açarak içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

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İHA
55 yaşındaki şahıs banyoda ölü bulundu
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Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Yürek Baba Sokak'ta ikamet eden Avni Çakır (55) sabah saatlerinde girdiği banyodan çıkmaması üzerine eşi tarafından kontrol edildi. Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması ile içeri giren ekiplerin yaptığı kontrolde Çakır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#GELİBOLU #ÇANAKKALE
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55 yaşındaki şahıs banyoda ölü bulundu
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