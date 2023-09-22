57 yıl sonra o gelinliği giydi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kumcağız Mahallesi anlamlı bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar gurbette çalışıp emekli olduktan sonra tekrar doğduğu topraklara dönen Mustafa ve Şukriye Aydın çiftine, çocukları ve akrabaları 57'nci evlilik yıl dönümlerinde hoş bir sürpriz yaptı.Yarım asırdan uzun bir süre evli olan çift, geçmişte giyemedikleri gelinlik ve damatlığı, 57'inci evlilik yıl dönümünde giydi. 4 çocuk sahibi Aydın çifti çocukları ve akrabalarına yapmış oldukları bu hoş sürprizden dolayı teşekkür etti. Uzun ve mutlu evliliğin sırrını da açıklayan Aydın çifti, "Karşılıklı sevgi, sabır ve anlayış mutluluğu getirir" dedi.