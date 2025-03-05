5G teknolojisi TBMM’de deneyimlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de 5G denemesine ilişkin operatörlere imkan tanıdıklarını belirterek, "Bir operatörümüz kurulumunu yaptı. Muhtemelen cuma günü 5G'yi TBMM'de deneyimleyeceğiz ve TBMM'yi 5G ile tanıştırmış olacağız" dedi.

Türkiye'deki 5G ile ilgili çalışmalara değinen Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 34 yerde test kullanımları başlamıştı. Şimdi 4 büyük stadyumu kapsamaya aldık. İhalesini de bu yıl yaparak, 2026'da 5G kullanımını ülkemize getirmiş olacağız" diye konuştu.

Uraloğlu, TBMM'de 5G denemesine ilişkin operatörlere imkan tanıdıklarını anlatarak "Bir operatörümüz kurulumunu yaptı. Muhtemelen cuma günü 5G'yi TBMM'de deneyimleyeceğiz ve TBMM'yi 5G ile tanıştırmış olacağız. Diğer operatörlerimiz de muhtemelen bu ay içinde sistemlerini kurmuş olurlar. Haberleşme altyapımızın güçlenmesi, yerlileşmesi ve ileri teknolojiye uyum sağlaması adına önemli bir dönüm noktası oldu. Bu stratejik ortaklık daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturma hedefimize katkı sağlayacak. Türkiye'nin haberleşme ekosisteminde yerli ve milli teknolojilerle bağımsızlığımızı pekiştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.