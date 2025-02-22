6 bin dolara ‘VIP’ göçmen kaçakçılığı

Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afgan göçmenleri, 6 bin dolar karşılığında Van ve Ağrı'dan alarak batıdaki illere 'VIP' minibüsle taşıyan 5 kişilik göçmen kaçakçılığı şebekesi Adana ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Zanlıların ev ve iş adreslerinde yapılan aramada sayıda dijital materyale de el konuldu. Sorguları tamamlanan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

VIP MİNİBÜSLE TAŞIMACILIK

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Yaklaşık 9 ay süren takibin ardından Mazlum K.'nin (32) ele başılığını yaptığı 5 kişilik şebekenin, ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak Afgan göçmenleri, Van ve Ağrı'dan alıp, batıdaki kentlere götürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, kaçak göçmenleri kişi başı 6 bin dolar karşılığında 'VIP' minibüslerde taşıdığı saptandı.

BABA İLE OĞLU GÖZALTINDA

Bu tespitler üzerine 19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de operasyon başlatan ekipler, Mazlum K. ile babası Hüseyin K. (58), Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A.'yı (39) adreslerine yapılan eş zamanlı baskında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 81 tüfek fişeği, 20 tabanca mermisi ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum K., Ali Y. ve Mehmet K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hüseyin K. ile Ali Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.