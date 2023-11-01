6 gündür aranıyordu... Aracının içinde ölü bulundu!

EKİPLER O İHTİMAL ÜZERİNDE DURUYOR!

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Veysel Demir'in başından bir el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesi, olayın intihar olduğu düşünülüyor. Demir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.