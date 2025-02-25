6 ilde 8 suç örgütü çökertildi: 74 şüpheli gözaltına alındı, 43’ü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 8 ayrı organize suç örgütü çökertilirken, 74 şüpheli yakalandı ve 43'ü tutuklandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu her ilde farklı bir suç örgütü hedef alındı. İstanbul'da Ş.K., Kırklareli'nde N.G. ve E.K., Bursa'da F.Y.K. ve A.A., Balıkesir'de F.Ö., Antalya'da cezaevinde bulunan Y.K., Tekirdağ'da ise E.Y. liderliğindeki suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan şüpheliler arasında örgüt elebaşları da bulunuyor. Suçlamalar arasında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, tefecilik, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçlar yer alıyor.

ÖRGÜTLERE AİT SİLAHLAR VE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında suç örgütlerine ait 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet ile çek ve senetler ele geçirildi. Güvenlik güçleri, ele geçirilen delillerin örgütlerin yasa dışı faaliyetlerini belgeleyen önemli bilgiler içerdiğini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.