6 ilde eş zamanlı operasyon: 108 tutuklama

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, B.A. (İzmir), N.K. (Tekirdağ), S.A. (Malatya, yurt dışı firar), B.B. (Bursa, yurt dışında tutuklu), A.A. (Bursa, yurt dışı firar), Z.A.Ö. (Aydın, yurt dışı firar), G.Ç. (İstanbul), İ.A. (İstanbul, yurt dışı firar) ve D.A.'nın (İstanbul, yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı.

Operasyonlarda, B.A., N.K. ve G.Ç. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 108'i tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda, 103 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.

SUÇLAMALAR

Yakalanan şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nakletme suçlarından soruşturma başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.